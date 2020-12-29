Большая часть россиян не хочет прививаться российской вакциной от COVID-19

Опрос проводился с 21 по 23 декабря, специалистами негосударственной исследовательской организации «Левада-центр», сообщает Эхо Москвы. При этом участвовали в нём 1 617 россиян в возрасте от 18 лет. На вопрос о желании привиться вакциной «Спутник V», отрицательно ответили 58% опрошенных, утвердительно — 38%, а 4% оказались и вовсе антипрививочниками.

Что интересно, со слов авторов опроса, желающие вакцинироваться чаще всего встречались среди людей старше 40 лет, одобряющих деятельность Владимира Путина. В качестве основного источника получаемой информации эти люди назвали телевизор. В свою очередь потребители интернет-контента наоборот чаще всего воздерживались от вакцинации.