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Большая часть россиян не хочет прививаться российской вакциной от COVID-19
Но немало и тех, кто всё же рассматривает такую возможность
В сети появились результаты опроса россиян, в котором у жителей страны поинтересовались: готовы ли они привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V»? Как оказалось, большая часть респондентов ответили отказом.
Опрос проводился с 21 по 23 декабря, специалистами негосударственной исследовательской организации «Левада-центр», сообщает Эхо Москвы. При этом участвовали в нём 1 617 россиян в возрасте от 18 лет. На вопрос о желании привиться вакциной «Спутник V», отрицательно ответили 58% опрошенных, утвердительно — 38%, а 4% оказались и вовсе антипрививочниками.
Что интересно, со слов авторов опроса, желающие вакцинироваться чаще всего встречались среди людей старше 40 лет, одобряющих деятельность Владимира Путина. В качестве основного источника получаемой информации эти люди назвали телевизор. В свою очередь потребители интернет-контента наоборот чаще всего воздерживались от вакцинации.