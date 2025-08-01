Большая утечка часов Google Pixel Watch 4 — LTE-версия теперь дешевле, а зарядка быстрее

Главное нововведение — снижение цены версии с LTE: теперь за поддержку мобильной связи просят на $50 больше, как это было до Pixel Watch 3. Для сравнения, в прошлом поколении за LTE нужно было доплатить $100.

Модель с 41-мм корпусом и Bluetooth/Wi-Fi будет стоить $349 — столько же, сколько и раньше. А вот версия с LTE обойдётся в $399. Аналогично, 45-мм модель без LTE будет стоить $399, с LTE — $449. Выходит, что топовая конфигурация стала более доступной.

Кроме того, Pixel Watch 4 получат ускоренную зарядку: по данным утечки, до 50% можно будет зарядиться всего за 15 минут, а до 80% — за полчаса. Для сравнения, у Pixel Watch 3 на это уходило почти вдвое больше времени.