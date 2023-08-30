Больше 2 тысяч бывших сотрудников Х захотели засудить Маска за невыплату денег

Серия увольнений началась ещё весной под предлогом оптимизации расходов, затем многие сотрудники уходили сами, но всё это время работодатель обещал выплачивать выходные пособия, положенные после увольнения, а также бонусы. Как отметил в одном из интервью представляющий интересы истцов адвокат Шеннон Лисс-Риордан, на июнь соцсеть задолжала бывшим сотрудникам «десятки миллионов долларов» бонусов.

Из открытых документов окружного суда штата Делавэр следует, что приток заявлений по этому делу начался в декабре 2022 года, к январю 2023 таких исков набралось уже 200, на сегодняшний день — 2,2 тысячи.

«Примерно в декабре 2022 года начался приток заявителей <...>, Twitter называется ответчиком <...>. К началу января 2023 года Twitter получил более 200 запросов на арбитражное разбирательство <...>. На сегодняшний день Twitter получил более 2,2 тыс. индивидуальных запросов на арбитраж», — сказано в документах.