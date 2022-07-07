Больше экран и батарея: Apple выпустит специальную версию Apple Watch для любителей экстрима

По данным авторитетного инсайдера из Bloomberg Марка Гурмана, купертиновцы планируют выпустить «экстремальную спортивную» версию Apple Watch уже в 2022 году.

Отличительной особенностью новой модели от базовой и SE будет заключаться в увеличенном дисплее и батарее. Также компания будет собирать её в более прочном металлическом корпусе.

Гурман отмечает, что размер дисплея новинки составит почти два дюйма — это примерно на 7% больше, чем у самых крупных на данный момент Apple Watch. По мнению эксперта, увеличение экрана может быть вызвано желанием разместить на нём больше фитнес-метрических показателей.

Анонс этой модели должен состояться одновременно с новыми Apple Watch SE и Series 8 ближе к концу года.