Больше не нальют: в России могут запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в домах

16:07, 27 июня 2023
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Больше не нальют: в России могут запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в домахЧтобы не было распития во дворах
В Госдуму в скором времени может быть внесён законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, магазинах и ресторанах, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Если закон будет принят, продавать алкоголь в магазинах и предприятиях общепита, расположенных в жилых домах, можно будет только в случае коллективного разрешения собственников жилых помещений.
По словам одного из авторов возможного законопроекта, члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, во дворах жилых домов пить алкоголь запрещено. Но эти запреты не соблюдаются, в частности потому, что в домах расположены точки продажи алкоголя.