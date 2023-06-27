Больше не нальют: в России могут запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в домах

Если закон будет принят, продавать алкоголь в магазинах и предприятиях общепита, расположенных в жилых домах, можно будет только в случае коллективного разрешения собственников жилых помещений.

По словам одного из авторов возможного законопроекта, члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, во дворах жилых домов пить алкоголь запрещено. Но эти запреты не соблюдаются, в частности потому, что в домах расположены точки продажи алкоголя.