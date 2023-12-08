Наука и технологии
21:03, 08 декабря 2023
1 мин.

Больше не тайна: раскрыто название нового фитнес-браслета Samsung

А также возможный срок анонса устройства

Samsung готовится к запуску своего нового фитнес-браслета. И свежая запись в базе данных Bluetooth SIG подтвердила этот факт.

Также стало известно, что устройство будет называться Galaxy Fit 3, с модельным номером SM-R390. Оно получит поддержку Bluetooth 5.3, что обеспечит улучшенное соединение и передачу данных. Эти детали ранее были предметом слухов, но теперь подтверждены официально.

Хотя база данных Bluetooth SIG в основном фокусируется на связи Bluetooth, она часто всплывает незадолго до запуска устройства.

Таким образом, можно предположить, что Galaxy Fit 3 будет выпущен в ближайшие недели или месяцы. Учитывая, что запуск серии Samsung Galaxy S24 ожидается всего через месяц, есть вероятность, что Galaxy Fit 3 будет представлен вместе с новыми флагманскими телефонами.

Новости партнеров
Новости партнеров