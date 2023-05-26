Больше никаких «стрим-хат»: госдума предложила запретить создание треш-стримов

Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который призван наказывать людей за жестокие и шокирующие выступления во время треш-стримов. Издание «Парламентская газета» сообщает о подготовке этого документа.

Согласно проекту, организаторы таких шоу будут подвергаться уголовной ответственности, а те, кто финансово поощряет жестокость, будут наказываться административно. Депутаты считают, что штрафы за участие в треш-стримах должны быть серьёзными и достигать сотен тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает административное наказание для лиц, предоставляющих оборудование и помещение для подобных трансляций. СМИ сообщают, что нарушение запрета на распространение шок-контента может привести к штрафу в размере 200 тысяч рублей для физических лиц.

Эта инициатива направлена на борьбу с распространением жестокого и оскорбительного материала в интернете, и её целью является защита людей и животных от ненужного страдания, а также предотвращение подобных выступлений в будущем.