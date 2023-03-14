Больше никаких трек-номеров и писем на почте: Алиса научилась озвучивать статус заказа в Яндекс.Маркете

Больше никаких трек-номеров и писем на почте: Алиса научилась озвучивать статус заказа в Яндекс.МаркетеПриятно, что компания придумывает новые функции для ассистента
Компания Яндекс объявила о том, что её голосовой помощник Алиса теперь может в режиме реального времени предоставлять информацию о заказах, сделанных через Яндекс.Маркет.
Фото: Яндекс.Маркет
Так, пользователи могут спросить Алису о статусе своих заказов, на что они получат полную информацию, в том числе и о том, когда они будут доставлены или когда их можно будет забрать.
Ассистент также может предоставлять информацию о нескольких заказах, помогая пользователям понять, когда будет доставлен каждый отдельный товар.
Предусмотрели в Яндексе и возможность защитить потенциального получателя от преждевременного обнаружения сюрприза. Для этого в настройки голосового помощника была добавлена новая опция, позволяющая пользователям скрывать названия товаров.
Отметим, что ранее разработчики добавили в Алису «срочные уведомления». Они, например, оповещают пользователей, что курьер из Яндекс.Лавки находится рядом или оставил заказ у двери.