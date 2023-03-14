Наука и технологии
16:03, 14 марта 2023
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Больше никаких трек-номеров и писем на почте: Алиса научилась озвучивать статус заказа в Яндекс.Маркете

Приятно, что компания придумывает новые функции для ассистента

Компания Яндекс объявила о том, что её голосовой помощник Алиса теперь может в режиме реального времени предоставлять информацию о заказах, сделанных через Яндекс.Маркет.

Больше никаких трек-номеров и писем на почте: Алиса научилась озвучивать статус заказа в Яндекс.Маркете

Фото: Яндекс.Маркет

Так, пользователи могут спросить Алису о статусе своих заказов, на что они получат полную информацию, в том числе и о том, когда они будут доставлены или когда их можно будет забрать.

Ассистент также может предоставлять информацию о нескольких заказах, помогая пользователям понять, когда будет доставлен каждый отдельный товар.

Предусмотрели в Яндексе и возможность защитить потенциального получателя от преждевременного обнаружения сюрприза. Для этого в настройки голосового помощника была добавлена новая опция, позволяющая пользователям скрывать названия товаров.

Отметим, что ранее разработчики добавили в Алису «срочные уведомления». Они, например, оповещают пользователей, что курьер из Яндекс.Лавки находится рядом или оставил заказ у двери.

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