Больше половины россиян не доверяют ИИ в роли кадровика

Согласно недавнему исследованию, всего 4% россиян считают, что искусственный интеллект может проводить собеседования для всех профессий. Ещё 40% респондентов поддерживают эту идею, но только для некоторых специальностей. При этом 55% участников опроса не доверяют ИИ в роли собеседника, а только 12% однозначно согласились бы пройти собеседование с нейросетью.

Многие опрошенные оказались более гибкими: 46% скорее готовы рассмотреть собеседование с ИИ, но 8% против, а 1% категорически отказывается общаться с программой. Интересно, что 33% участников заявили, что их решение будет зависеть от конкретной компании, в которую они хотят устроиться, что показывает, что доверие к ИИ может варьироваться.

Что касается мнения руководителей казанских компаний, они доверяют нейросетям выполнение рутинных задач. По данным опроса, 41% используют ИИ для анализа данных, 34% — для подготовки презентаций, а 25% — для написания писем и отчётов. Однако в целом бизнесмены все ещё не готовы полностью полагаться на ИИ в своей работе, что говорит о некотором недоверии к технологиям.