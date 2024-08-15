Больше половины россиян раздражают звонки с незнакомых номеров

В недавнем опросе, проведённом «МТС», выяснилось, что 70% россиян хотели бы иметь возможность записывать телефонные разговоры. Из тех, кто поддержал эту идею, 37% планируют использовать записи для напоминаний коллегам о договорённостях, а 41% хотят запоминать важные детали разговоров.

Исследование также показало, что 54% респондентов раздражаются из-за звонков с неизвестных номеров. Вторым по частоте раздражения является ожидание звонков от незнакомцев, которое заставляет принимать все входящие вызовы подряд. На третьем месте среди раздражающих факторов оказались долгие разговоры, особенно для людей старше 45 лет.

Интересно, что большинство пользователей устают от звонков по вопросам, которые можно решить без разговора, и от ситуации, когда знакомые не берут трубку. Около 44% респондентов ищут информацию о номере в интернете после пропущенного звонка, а более половины женщин сразу добавляют такие номера в телефонную книгу с пометками. Молодёжь в возрасте 18–24 лет чаще интересуется, удобно ли собеседнику говорить по телефону, тогда как среди 25–45-летних таких заметно меньше, и среди старших 45 лет — ещё меньше.