Больше половины россиян считают, что нейросети спасут экологию

Россияне считают, что искусственный интеллект (ИИ) может эффективно применяться в различных областях для решения социальных и экологических проблем, говорит исследование Сбера и медиахолдинга Rambler&Co. По мнению 18% россиян, ИИ эффективен в повседневной жизни, 16% видят его потенциал в развитии экономики, 8% в окружающей среде, и 5% в социальной сфере. Важным вызовом для ИИ считают борьбу с изменениями климата, с чем согласны 51% респондентов.

Исследование также показывает, что россияне верят в эффективность ИИ для решения экологических задач, таких как предсказание природных бедствий (25%), прогнозирование изменений климата и оценка рисков (23%), и создание углеродно-нейтральных материалов (17%). В социальной сфере, ИИ может быть полезен для улучшения здравоохранения (28%), цифровизации повседневных сервисов и создания умных городов (16%), а также для повышения доступности образования (6%).

Ответив на вопрос о том, как ИИ может помочь сохранить природу, 26% опрошенных подчеркнули важность его использования для мониторинга качества воды и воздуха, 16% видят потенциал в развитии системы раздельного сбора и переработки отходов. Кроме того, 13% респондентов отметили, что ИИ может помочь обнаруживать незаконные свалки и бороться с браконьерством, таким как незаконная вырубка лесов.

В целом, 52% россиян считают ИИ эффективным инструментом для решения задач устойчивого развития. Одновременно, большинство участников исследования (75%) уверены, что внедрение ИИ-сервисов поможет человеку избавиться от рутинной работы, освоить новые навыки и построить карьеру.