Больше половины россиян знают что такое цифровой рубль

Цифровой рубль, который готовится к внедрению в России, интересен более половине граждан, и многие из них планируют им воспользоваться в будущем, как говорят результаты опроса от Банка Синара.

Около 68% опрошенных знают, что Центробанк РФ будет выпускать цифровые рубли. Однако, только 41,3% понимают, где эти цифровые рубли будут храниться.

Граждане видят в цифровом рубле потенциал для укрепления экономики, упрощения расчётов и переводов, а также возможность избегать использования бумажных денег. Тем не менее, около 18% респондентов опасаются технических проблем в будущем, связанных с доступом к интернету или неисправными смартфонами.

Банк Синар подчёркивает, что цифровой рубль станет удобным и безопасным средством обмена, создав новые возможности для государства, бизнеса и банков.