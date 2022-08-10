Больше половины уехавших IT-специалистов намерены вернуться в Россию

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Больше половины уехавших IT-специалистов намерены вернуться в РоссиюТакой опрос провела РАЭК
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) провела опрос о том, собираются ли уехавшие IT-специалисты возвращаться в Россию, и сколько работников этой сферы задумываются о переезде.
По данным РАЭК, «айтишники», уехавшие за рубеж, разделились на два части: 49,3% не планируют возвращаться, а 50,7% хотят вернуться. Сообщается и о том, что по сравнению с маем 2022 года доля тех, кто намерен вернутся, выросла на 2,3%.
В РАЭК считают, что такие настроения появились среди IT-специалистов потому, что в России, несмотря на санкции, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям, а в местах переезда немало сложностей с трудоустройством и обустройством быта.
Также стало меньше специалистов, желающих уехать. В мае такие планы озвучивало 24%, теперь — 20,9%. К тому же 70,4% не рассматривают вариант релокации за рубеж в ближайший месяц.