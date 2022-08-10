Больше половины уехавших IT-специалистов намерены вернуться в Россию

По данным РАЭК, «айтишники», уехавшие за рубеж, разделились на два части: 49,3% не планируют возвращаться, а 50,7% хотят вернуться. Сообщается и о том, что по сравнению с маем 2022 года доля тех, кто намерен вернутся, выросла на 2,3%.

В РАЭК считают, что такие настроения появились среди IT-специалистов потому, что в России, несмотря на санкции, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям, а в местах переезда немало сложностей с трудоустройством и обустройством быта.

Также стало меньше специалистов, желающих уехать. В мае такие планы озвучивало 24%, теперь — 20,9%. К тому же 70,4% не рассматривают вариант релокации за рубеж в ближайший месяц.