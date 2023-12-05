Больше справедливости: за утечку данных в Госдуме предложили штрафовать на миллионы рублей

08:15, 05 декабря 2023
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Больше справедливости: за утечку данных в Госдуме предложили штрафовать на миллионы рублейИ сажать в тюрьму
В России решили отнестись к утечкам данным более серьезно: в Госдуме представили законопроекты, предлагающие умопомрачительные штрафы и тюремные сроки для тех, кто небрежно обращается с конфиденциальной информацией.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Изменения в законодательстве предполагают штрафы от тысяч до миллионов рублей и тюремные сроки до десяти лет за самые серьезные нарушения.
За утечку данных за границу преступникам грозит до восьми лет за решеткой, крупные штрафы и даже профессиональные ограничения.
Этот шаг стал ответом на то, что компании эксплуатируют персональные данные, рассматривая их лишь как источник прибыли.
Станет ли это тем толчком, который необходим бизнесу, чтобы поставить во главу угла цифровую безопасность, а не прибыль?
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