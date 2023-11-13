Больше трети россиян боятся прослушки смартфонов

Около трети россиян считают, что их смартфоны подслушивают их разговоры, свидетельствует опрос, проведённый МТС. Это мнение поддерживают 36% участников исследования. Кроме того, 32% респондентов верят, что производитель может заблокировать их устройства, превратив их в «кирпич».

Исследование также выявило, что каждый шестой владелец смартфона (17%) старается избегать обсуждения чувствительных тем вблизи своего устройства, опасаясь прослушивания. Более 25% опрошенных считают, что мобильные телефоны излучают вредное излучение, поэтому предпочитают не носить их постоянно с собой.

Чтобы защитить свои личные данные, 39% пользователей отключают геолокацию. Несмотря на опасения, связанные с безопасностью, 51% респондентов не стесняются использовать разблокировку экрана по лицу или отпечатку пальца. Однако 40% пользователей избегают хранения компрометирующих фотографий на своих смартфонах, опасаясь утечки данных.