Больше трети россиян переживают, что ИИ может отнять у них работу

Опрос, проведённый ВТБ перед конференцией Data Fusion, показал, что 66% россиян интересуются технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Многие испытывают волнение (32%), но и опасения (19%) по поводу будущего с развитием этой технологии.

Особенно это касается людей, работающих в банковской и финансовой сфере (55%), ИТ (45%) и торговле с общепитом (44%), которые опасаются потери работы из-за ИИ. Более половины респондентов (58%) беспокоятся, что ИИ может выйти из-под человеческого контроля.

Более двух третей участников опроса (69%) считают, что необходимо законодательное ограничение развития ИИ. Однако есть и те (8%), кто готов доверить свою жизнь и здоровье технологиям ИИ.