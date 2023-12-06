Больше, вместительнее, дороже: Microsoft представила новый холодильник в форме Xbox

В основном отделении устройства есть две съемные полки и нижний выдвижной ящик, а также восемь подставок для напитков и отделение для заморозки объемом 11 литров.

Новый холодильник Microsoft может вместить более дюжины напитков только в дверце, что делает его идеальным решением для дома, общежития, студии, офиса или любого другого места, где пространство ограничено, а потребность в хранении продуктов важна.