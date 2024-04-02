Большие языковые модели будут использовать для кибербезопасности

Хотя перспективы использования LLM в кибербезопасности представляются всё более привлекательными, трудно оценить, насколько они способны к кибероперациям или насколько опасны, если их использовать защитниками. Для оценки способностей LLM в кибербезопасности необходимо фокусироваться не только на теоретических знаниях, но и на практическом и прикладном опыте.

Исследователи предлагают рамочный подход к проектированию реалистичных оценок LLM в кибербезопасности с четырьмя основными рекомендациями: определение реальной задачи, представление задач адекватно, создание устойчивой оценки и адекватная интерпретация результатов.

Ученые отметили, что использование LLM в кибербезопасности вероятнее всего будет связано с поддержкой человека, а не автономной работой.