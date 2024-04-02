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Наука и технологии
Опубликовано 02 апреля 2024, 21:48
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Большие языковые модели будут использовать для кибербезопасности

Но их следует оценивать с использованием реальных сценариев
Ученые из Университета Карнеги-Меллон и OpenAI опубликовали доклад, в котором говорится, что большие языковые модели (LLM) могут стать важным активом для специалистов в области кибербезопасности, однако их следует оценивать с использованием реальных и сложных сценариев для лучшего понимания их возможностей и рисков.
Большие языковые модели будут использовать для кибербезопасности

© Ferra.ru

Хотя перспективы использования LLM в кибербезопасности представляются всё более привлекательными, трудно оценить, насколько они способны к кибероперациям или насколько опасны, если их использовать защитниками. Для оценки способностей LLM в кибербезопасности необходимо фокусироваться не только на теоретических знаниях, но и на практическом и прикладном опыте.

Исследователи предлагают рамочный подход к проектированию реалистичных оценок LLM в кибербезопасности с четырьмя основными рекомендациями: определение реальной задачи, представление задач адекватно, создание устойчивой оценки и адекватная интерпретация результатов.

Ученые отметили, что использование LLM в кибербезопасности вероятнее всего будет связано с поддержкой человека, а не автономной работой.