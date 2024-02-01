Большинство держателей криптовалют подтвердили, что верят во взлёт биткоина

Такие настроения были зафиксированы среди 10 тысяч инвесторов со всего мира, опрос которых провела криптобиржа Bitget. Держатели криптовалют выразили уверенность в новых исторических максимумах BTC в связи с предстоящим в апреле халвингом — уменьшением скорости добычи криптовалют и сокращением вознаграждения майнеров.

Среднее число оптимистично настроенных криптоинвесторов — 84%, при этом настроения разнятся: в Восточной Европе только 75% уверены во взлёте BTC, в странах Западной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и ряда регионов Латинской Америки число уверенных в биткоине составило 87%-88%.