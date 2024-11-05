Большинство фейковый сайтов выдают себя за известные бренды

В первой половине 2024 года компания F.A.C.C.T., разрабатывающая технологии для борьбы с киберпреступностью, отметила резкий рост фишинговых ресурсов, использующих бренды известных финансовых организаций. Этот рост составил 48,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сфере электронной коммерции число фишинговых сайтов также значительно увеличилось — на 33,7%. Специалисты компании связывают такую тенденцию с развитием мошеннических партнёрских программ и применением искусственного интеллекта, который помогает автоматизировать криминальные схемы.

Аналитики F.A.C.C.T. поясняют, что финансовый сектор и e-commerce — основные цели для злоумышленников, создающих поддельные ресурсы. По данным компании, фишинговые сайты чаще всего нацелены на кражу данных банковских карт и учётных записей клиентов. Также растёт количество так называемых скам-ресурсов, которые нацелены на кражу платежей; более 70% таких сайтов используют поддельные сайты, а также каналы в мессенджерах и соцсетях.

По словам специалистов, дальнейший рост таких угроз связан с тем, что злоумышленникам больше не нужно обладать сложными техническими навыками — нужные услуги можно заказать через специальные программы или Telegram-боты. Эксперты также отмечают, что в связи с доступностью мошеннических технологий, кибератаки становятся более частыми и охватывают всё больше брендов. Для защиты от таких угроз F.A.C.C.T. рекомендует компаниям использовать платформы для анализа цифровых рисков с помощью машинного обучения, чтобы выявлять угрозы на ранней стадии и предотвращать возможные финансовые и репутационные потери.