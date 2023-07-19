Большинство «индусских программистов» потеряют работу из-за искусственного интеллекта

Мостак отметил, что влияние ИИ будет различаться в разных странах из-за различий в трудовых законах и нормах. В странах с жёсткими законами, таких как Франция, последствия для программистов будут менее заметными.

Текущее поколение программистов в Индии, предоставляющих услуги аутсорсинга для глобальных компаний, окажется особенно уязвимым перед передовыми инструментами ИИ, такими как ChatGPT.

Стоит отметить, что Индия — это ключевой игрок на рынке аутсорсинга и хостинга. И некоторые компании-клиенты уже инвестируют в развитие генеративного ИИ, чтобы улучшить свои сервисы и удержаться на рынке.

Эмад Мостак так предсказал, что классическое программирование станет менее востребованным, поскольку ИИ возьмёт на себя множество задач из этой области.

Это создаст новые вызовы для отрасли, но также приведёт к возникновению других возможностей для программистов, связанных с различными аспектами разработки и управления ИИ.