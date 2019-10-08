Большинство интернет-видео с реалистичной подменой лица оказались порнографией

Исследователи из Startup Deeptrace провели своего рода перепись видео с использованием DeepFake, затронув временной промежуток с июня по июль. В итоге было обнаружено почти 15 тыс видео, использующих данную нейросеть, а 96% из этих видео оказались порно-роликами. С одной стороны, данный факт сложно назвать удивительным, а с другой, результат исследования явно показывает, что все эти панические запреты DeepFake накануне президентских выборов — не более, чем пропаганда, так как основной целью использования нейросети все еще остается создание порно.

Забавный факт: все люди, которые были отредактированы при помощи нейросети, были женщинами. А видео, на которых фигурировали лица западных актрис и южнокорейских поп-знаменитостей, имели миллионы просмотров.