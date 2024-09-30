Наука и технологии
Опубликовано 30 сентября 2024, 21:51
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Большинство кибератак на российские компании происходят через удалённый доступ

Эксперты компании Kaspersky зафиксировали 85 миллионов подобных случаев
Эксперты компании Kaspersky назвали самые распространённые типы кибератак на российские компании
Большинство кибератак на российские компании происходят через удалённый доступ
© Jantine Doornbos

На пресс-конференции IT Press Meeting Игорь Кузнецов, руководитель центра анализа угроз Kaspersky GReAT, рассказал о масштабах кибератак на российские компании в 2024 году. Он сообщил, что через программы удалённого рабочего стола (RDP) было зафиксировано 85 миллионов попыток атак за первые девять месяцев года. По его словам, доступ к компаниям через такие сервисы стал одним из самых распространённых способов взлома.

Кузнецов подчеркнул, что злоумышленники активно используют финансовое вредоносное программное обеспечение, нацеленное на кражу денег. В этом году число бизнес-пользователей, ставших жертвами таких атак, увеличилось на 26%. Также отмечается рост атак с использованием программ-стилеров, предназначенных для кражи логинов и паролей, — их количество выросло на 30%. В то же время эксперты заметили замедление роста использования бэкдоров и вирусов-шифровальщиков: например, атаки с шифровальщиками увеличились всего на 8%.

Кузнецов добавил, что за последние два года злоумышленники стали более изощрёнными. Он отметил, что хакеры начали применять атаки нулевого дня — такие, которые используют уязвимости, ставшие известными только недавно. Ранее это была прерогатива только государственных шпионов, но теперь эта тактика доступна и злоумышленникам, использующим шифровальщики. В результате таких атак наблюдается рост на целых 30% по сравнению с прошлым годом.