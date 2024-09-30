Большинство кибератак на российские компании происходят через удалённый доступ

На пресс-конференции IT Press Meeting Игорь Кузнецов, руководитель центра анализа угроз Kaspersky GReAT, рассказал о масштабах кибератак на российские компании в 2024 году. Он сообщил, что через программы удалённого рабочего стола (RDP) было зафиксировано 85 миллионов попыток атак за первые девять месяцев года. По его словам, доступ к компаниям через такие сервисы стал одним из самых распространённых способов взлома.

Кузнецов подчеркнул, что злоумышленники активно используют финансовое вредоносное программное обеспечение, нацеленное на кражу денег. В этом году число бизнес-пользователей, ставших жертвами таких атак, увеличилось на 26%. Также отмечается рост атак с использованием программ-стилеров, предназначенных для кражи логинов и паролей, — их количество выросло на 30%. В то же время эксперты заметили замедление роста использования бэкдоров и вирусов-шифровальщиков: например, атаки с шифровальщиками увеличились всего на 8%.

Кузнецов добавил, что за последние два года злоумышленники стали более изощрёнными. Он отметил, что хакеры начали применять атаки нулевого дня — такие, которые используют уязвимости, ставшие известными только недавно. Ранее это была прерогатива только государственных шпионов, но теперь эта тактика доступна и злоумышленникам, использующим шифровальщики. В результате таких атак наблюдается рост на целых 30% по сравнению с прошлым годом.