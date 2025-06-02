Большинство киберпреступления в РФ нацелены на аккаунты в «Госуслугах»

Число преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерным данным, за прошлый год выросло почти в три раза. Большая часть таких случаев, около 90%, связана со взломом аккаунтов на портале «Госуслуги». При этом раскрывают всего около 2% этих преступлений, говорят специалисты.

Всего в 2024 году зафиксировали более 104 тысяч инцидентов с неправомерным доступом к информации, что заметно больше, чем в 2023-м, когда таких случаев было чуть больше 36 тысяч. Однако полиция смогла раскрыть лишь около двух тысяч преступлений, что составляет примерно 2% от общего числа. Это подчёркивает серьёзные проблемы с безопасностью и расследованием подобных дел.

Эксперты связывают резкий рост интереса преступников к «Госуслугам» с мошенничеством в отношении микрофинансовых организаций через украденные учётные записи. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии: выдают себя за сотрудников транспортных компаний, медучреждений и госслужб, чтобы получить одноразовые коды для входа в аккаунты. Кроме того, преступники покупают номера телефонов, которые операторы связи выставляют как свободные после смены владельца, что даёт им доступ к уже зарегистрированным учётным записям.