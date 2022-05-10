«Большинство людей отправятся туда же»: Илон Маск признался в готовности попасть в ад

Так, например, в ответ на вопрос одного из подписчиков о существовании «творца» и призыв исповедоваться, миллиардер заявил, что не против попасть в ад в случае, если это и вправду его место назначения.

При этом Маск уточнил, что в таком случае большинство людей также отправятся в преисподнюю.

Эти разговоры становятся ещё интереснее на фоне того, что накануне предприниматель также опубликовал пост о своей потенциальной смерти при загадочных обстоятельствах.

Напомним, что некоторое время назад стало известно, что Илон Маск выкупит Twitter и сделает компанию вновь частной. Тогда же появились слухи о планах миллиардера со временем провести новое IPO соцсети спустя несколько лет.