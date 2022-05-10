«Большинство людей отправятся туда же»: Илон Маск признался в готовности попасть в ад

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«Большинство людей отправятся туда же»: Илон Маск признался в готовности попасть в адТак он ответил на призыв исповедаться
Основатель SpaceX Илон Маск в очередной раз ответил на ряд вопросов пользователей Twitter. На этот раз он порассуждал о божественных силах.
Так, например, в ответ на вопрос одного из подписчиков о существовании «творца» и призыв исповедоваться, миллиардер заявил, что не против попасть в ад в случае, если это и вправду его место назначения.
При этом Маск уточнил, что в таком случае большинство людей также отправятся в преисподнюю.
Эти разговоры становятся ещё интереснее на фоне того, что накануне предприниматель также опубликовал пост о своей потенциальной смерти при загадочных обстоятельствах.
Напомним, что некоторое время назад стало известно, что Илон Маск выкупит Twitter и сделает компанию вновь частной. Тогда же появились слухи о планах миллиардера со временем провести новое IPO соцсети спустя несколько лет.