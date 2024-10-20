Большинство метеоритов на Земле произошли от одного источника

Опубликовано 20 октября 2024, 14:051 мин.
Большинство метеоритов на Земле произошли от одного источникаНовые исследования раскрывают тайны космических гостей
Каждый год на Землю падает около 17 000 метеоритов, оставляющих за собой яркие следы в небе и предоставляющих ученым уникальную возможность исследовать их состав. Исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают, что большинство метеоритов происходит из всего лишь нескольких событий разрушения астероидов, а, возможно, даже из отдельных астероидов.
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Руководители исследований, Мирoслав Броуж из Чешского университета и Микаэль Марссе из Европейской южной обсерватории, проследили происхождение метеоритов, сделав выводы о формировании нашей солнечной системы. Они выяснили, что обычные хондриты, составляющие 85% найденных метеоритов, происходят от столкновений астероидов диаметром более 30 километров, произошедших менее 30 миллионов лет назад.
В частности, семьи астероидов Коронис и Масалия могут быть основными источниками H- и L-хондритов, а также LL-хондритов. Данные исследований указывают на важность изучения этих астероидов для понимания процессов, сформировавших нашу планетарную систему.