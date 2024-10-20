Большинство метеоритов на Земле произошли от одного источника

Руководители исследований, Мирoслав Броуж из Чешского университета и Микаэль Марссе из Европейской южной обсерватории, проследили происхождение метеоритов, сделав выводы о формировании нашей солнечной системы. Они выяснили, что обычные хондриты, составляющие 85% найденных метеоритов, происходят от столкновений астероидов диаметром более 30 километров, произошедших менее 30 миллионов лет назад.

В частности, семьи астероидов Коронис и Масалия могут быть основными источниками H- и L-хондритов, а также LL-хондритов. Данные исследований указывают на важность изучения этих астероидов для понимания процессов, сформировавших нашу планетарную систему.