Большинство молодых людей в России используют ИИ к жизни

Почти 90% молодых людей в России уже применяют технологии искусственного интеллекта в своей жизни, в основном для учёбы и работы. Такие данные представили NtechLab и Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра» в совместном исследовании. Большинство респондентов воспринимают ИИ как «библиотеку знаний», а более 70% считают его технологическим прорывом, сравнимым с изобретением парового двигателя.

Исследование показало, что у молодёжи искусственный интеллект ассоциируется с безопасностью, умными городами и даже способностью к эмпатии. Более половины участников видят в ИИ не только инструмент, но и потенциального «собеседника и друга». Однако треть из них надеется, что ИИ когда-нибудь сможет проявлять сочувствие. В то же время основным риском опрошенные называют угрозу потери рабочих мест, что волнует 72% респондентов.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что страх перед «восстанием машин» пока больше похож на сюжет научной фантастики. По его словам, развитие ИИ должно быть контролируемым, а сами технологии следует воспринимать как инструмент, а не самостоятельный центр принятия решений. Исследование проводилось в апреле 2025 года среди 1,2 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет и приурочено к конференции «Цифровая индустрия промышленной России».