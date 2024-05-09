Большинство российских госорганов перешли на отечественные облачные сервисы

80% государственных организаций в России перешли на использование «Гособлака», которое обслуживается на инфраструктуре «Ростелеком‑ЦОД». Эксперимент по переводу информационных систем в «Гособлако» будет продолжаться до конца 2024 года. В процессе адаптации инфраструктуры «Ростелеком‑ЦОД» под платформу «ГосТех» подчёркивается, что это не интеграция, а модификация.

В «Гособлаке» сосредотачиваются сервисы и IT‑инфраструктура. Она обслуживается «Ростелеком‑ЦОД», который обеспечивает работу более 40 ведомств и более 140 государственных информационных систем. С 2022 года в проекте используются полностью российские решения в различных областях, включая серверное оборудование и системы хранения данных.

Эксперимент по переводу информационных систем федеральных органов исполнительной власти на «Гособлако» продолжится до конца 2024 года. Переход уже коснулся систем таких ведомств, как Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Рослесхоз и других.