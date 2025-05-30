Большинство российских компаний до сих пор используют импортное оборудование

Исследование компаний «Инфосистемы Джет» и «ИКС» показало, как проходит импортозамещение в сетевых инфраструктурах крупных российских ЦОД. В опросе участвовали 50 ИТ-руководителей, большая часть из которых управляет ЦОД с ёмкостью от 10 до 500 стоек. На уровне доступа для серверов чаще всего используются 10GbE и 25GbE, а межкоммутаторное взаимодействие базируется на 40GbE и 100GbE. Для SAN-сетей 60% респондентов применяют технологию Fibre Channel, подчёркивая её востребованность.

Оборудование в таких сетях чаще всего комбинируется из решений российских и зарубежных производителей. Так, 70% респондентов продолжают использовать коммутаторы Cisco, несмотря на уход компании с российского рынка, а 39% отдают предпочтение Huawei. Среди российских вендоров лидирует «Элтекс», чьё оборудование задействовано у 50% опрошенных. Однако участники отметили, что отечественные решения чаще применяются на менее критичных участках инфраструктуры, в то время как ключевые элементы сети остаются за Cisco и другими зарубежными производителями.

Планы развития инфраструктуры у участников исследования неоднозначны. Треть компаний намерены и дальше закупать зарубежное оборудование, используя параллельный импорт. Однако 40% респондентов сталкиваются с проблемами поддержки оборудования ушедших брендов. Среди минусов российского оборудования чаще всего называют недостаточную функциональность, высокую стоимость и зависимость от иностранных компонентов. Тем не менее, более половины участников опроса планируют сохранить зарубежные технологии в своей сетевой инфраструктуре, даже с учётом ограничений.