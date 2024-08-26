Большинство российских компаний используют «большие данные»

Российские компании малого и среднего бизнеса все активнее используют технологии больших данных для улучшения своих бизнес-процессов и маркетинговых стратегий. К такому выводу пришли аналитики компании «Ростелеком» в своём недавнем исследовании. Согласно результатам опроса, около половины участников уже начали применять Big Data с момента основания своих компаний, а ещё 40% внедрили эту технологию за последние 3-5 лет.

Применение больших данных охватывает различные аспекты бизнеса, включая анализ скорости процессов, информацию о покупках, а также профили клиентов и средние чеки. Интересно, что треть компаний не ограничивается лишь своими данными, а также активно используют информацию от крупных сторонних провайдеров для повышения точности, персонализированного маркетинга и таргетированных рекламных кампаний.

Большинство опрошенных организаций используют результаты анализа больших данных для прогнозирования спроса и принятия управленческих решений. Эти данные помогают не только оптимизировать процессы внутри компании, но и расширять клиентскую базу, улучшая при этом качество продукции. Исследование подтверждает, что малый и средний бизнес все чаще обращается к большим данным, разрушая стереотип о том, что этот инструмент подходит только для крупных компаний.