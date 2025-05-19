Большинство россиян экономят время на рутинных задачах с помощью ИИ

Исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» показало, что 72% россиян уверены: ИИ-ассистенты помогают экономить время и повышают эффективность. Ещё 18% респондентов отметили, что благодаря нейросетям удаётся брать дополнительные проекты и зарабатывать больше. Однако 10% участников опроса пока не заметили значимых преимуществ от таких технологий.

Сервисы искусственного интеллекта активно используют 26% опрошенных, тогда как 59% знают о них, но пока не пробовали, а 15% впервые узнали об их существовании во время опроса. Самые популярные задачи для нейросетей — создание текстов и сценариев (39%), визуального контента (25%), анализ данных и работа с таблицами (17%). Некоторые также используют их для программирования, автоматизации процессов (10%) и других задач, например, планирования или подготовки отчётов.

Популярность платных подписок на ИИ-сервисы тоже растёт: 21% респондентов оформили хотя бы одну из них, а 7% оплачивают два и более инструмента. При этом большинство (72%) предпочитает бесплатные версии, поскольку их возможностей достаточно для выполнения рабочих и личных задач.