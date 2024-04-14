Большинство россиян используют ИИ в повседневной жизни

По данным СберМаркетинга, большинство россиян, а именно 56%, взаимодействуют с технологиями искусственного интеллекта в повседневной жизни. В Москве эта цифра чуть выше и составляет 62%. Опрос, в который вошли 1300 человек из разных регионов России, показал, что почти каждый третий россиянин использует нейросети на работе, а в Москве таких 35%, а в регионах — 30%.

Более чем 42% россиян готовы доверить нейросетям решение повседневных задач, а 44% — даже более серьёзных вопросов, таких как планирование семейного бюджета. В опросе участвовали и рассказали, что хотели бы видеть более частое использование программных решений с искусственным интеллектом в таких сферах, как доставка (55,8%), рабочая переписка (43,3%) и покупки продуктов онлайн (22,8%). Интересно, что 25,5% респондентов заинтересованы в том, чтобы делегировать нейросетям заботу о собаках и растениях.

Директор по маркетингу СберМаркетинга Анна Тупикина подчеркнула, что с увеличением уровня цифровизации и развитием технологий ИИ доверие к ним будет расти. Также высказывается мнение о том, что активное применение искусственного интеллекта ожидается в промышленности (50,4%), сфере услуг (43,3%), развлекательной индустрии (35%) и рекламе (36%), в то время как бьюти-индустрия наименее перспективна в этом плане (5%). В опросе также было выявлено, что 14% респондентов легко различают искусственно сгенерированный контент от реального, 43,3% часто видят разницу, но иногда ошибаются, а 32% вообще не различают.