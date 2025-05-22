Большинство россиян используют нейросети для поиска ответов на рабочие вопросы

Большинство россиян положительно оценивают использование нейросетей в повседневной жизни, такие данные представили RuStore и Почта Mail. По их результатам, 60% опрошенных считают технологии искусственного интеллекта полезными, особенно для учёбы и работы. Среди популярных сценариев лидирует поиск ответов на вопросы, который выбирают две трети пользователей. Другие варианты включают генерацию медиафайлов (15%), написание текстов (10%) и пересказ информации (7%).

Пользователи чаще всего взаимодействуют с нейросетями через сайты (48%), а также через встроенные функции в сервисах (27%) или чат-боты, (16%). Отдельные приложения для этого скачивают лишь 9% респондентов. Интерес к контенту, созданному ИИ, также растёт: более половины участников опроса готовы смотреть фильмы или играть в игры, созданные с помощью таких технологий.

Руководитель направления машинного обучения Почты Mail Дмитрий Меркушов отметил, что одной из самых востребованных функций нейросетей остаётся суммаризация писем, которая помогает экономить время и улучшает удобство работы с почтой. Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев добавил, что за последний год интерес к приложениям с ИИ увеличился в 1,5 раза, что подчёркивает растущую популярность искусственного интеллекта среди россиян.