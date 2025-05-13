Большинство россиян хотя бы раз устанавливали непроверенные приложения из интернета

Согласно исследованию, проведённому RuStore совместно с компанией F6 на платформе HiTech Mail, 78% пользователей удаляли мобильные приложения из-за сомнений в их безопасности. В ходе опроса выяснилось, что 53% респондентов хотя бы раз устанавливали приложения из неофициальных источников, что ставит их устройства под угрозу заражения вредоносными программами. Эксперты предупреждают, что такие действия могут привести к заражению Android-устройств троянами, такими как CraxsRAT и NFCGate.

Дмитрий Ермаков, руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6, отметил, что установка приложений из сомнительных источников значительно повышает риск заражения устройствами. Вредоносные программы могут предоставлять киберпреступникам полный контроль над устройствами, позволяя им совершать действия без ведома владельца. Злоумышленники часто маскируют такие программы под модифицированные версии популярных приложений, которые затем распространяются через сторонние сайты и форумы.

Исследование также выявило, что большинство пользователей мобильных устройств все же осознанно подходят к своей безопасности. 90% респондентов избегают переходов по подозрительным ссылкам, а 70% включили двухфакторную аутентификацию. Однако проблема остаётся актуальной: многие продолжают скачивать приложения из непроверенных источников, рискуя потерять свои данные. Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore, отметил, что подобные сервисы часто скрывают вирусы и другие опасные программы, поэтому для обеспечения безопасности важно скачивать приложения только с проверенных платформ, таких как RuStore.