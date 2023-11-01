Большинство россиян назвали скидки на «Черную пятницу» обманом

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, только 9% респондентов верят в честное снижение цен в этот период. При этом 76% участников опроса считают ноябрьскую распродажу обманом, что на 25% больше по сравнению с данными 2020 года.

Женщины оказались более доверчивыми к скидкам, чем мужчины: 12% представительниц прекрасного пола верят в честность акций, в то время как среди мужчин таких всего 6%.

Опрос проводился с 26 по 31 октября 2023 года среди 1,6 тыс экономически активных россиян старше 18 лет из 375 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

Кроме того, в другом исследовании выяснилось, что 71% россиян не планируют совершать покупки в «Черную пятницу» 2023 года, что соответствует уровню прошлого года. Тем не менее, те, кто все-таки решится на покупки, готовы потратить в среднем 17,5 тыс рублей, что на 52% больше, чем в 2022 году.