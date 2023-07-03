Большинство россиян отказались от оплаты товаров «лицом»Выяснилось по итогам опроса
Онлайн-ресурс по поиску работы провел опрос среди россиян на тему оплаты через биометрию, большинство оказались против этой инновации
Исследование, проведённое сервисом SuperJob, показало, что восемь из десяти россиян пока не готовы расплачиваться «лицом», улыбаясь в камеру на кассе. Около 81% опрошенных выразили нежелание принять участие в таком способе оплаты.
Главные причины, по которым люди не хотят «расплачиваться лицом», — это неуверенность в безопасности своего банковского счета и несогласие предоставлять биометрические данные. Респонденты опасаются, что если они улыбнутся перед кассой, то чей-то платёж будет списан с их счета.
Мужчины чаще женщин говорят о своей неготовности использовать этот способ оплаты (83% против 79%). Опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет более скептически относятся к использованию биометрии для банковских транзакций (83%).
Предыдущее исследование SuperJob также показало, что россияне не доверяют предоставлению биометрических данных: 12% уже получали такие предложения, но только треть из них согласилась на это.