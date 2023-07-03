Большинство россиян отказались от оплаты товаров «лицом»

Исследование, проведённое сервисом SuperJob, показало, что восемь из десяти россиян пока не готовы расплачиваться «лицом», улыбаясь в камеру на кассе. Около 81% опрошенных выразили нежелание принять участие в таком способе оплаты.

Главные причины, по которым люди не хотят «расплачиваться лицом», — это неуверенность в безопасности своего банковского счета и несогласие предоставлять биометрические данные. Респонденты опасаются, что если они улыбнутся перед кассой, то чей-то платёж будет списан с их счета.

Мужчины чаще женщин говорят о своей неготовности использовать этот способ оплаты (83% против 79%). Опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет более скептически относятся к использованию биометрии для банковских транзакций (83%).

Предыдущее исследование SuperJob также показало, что россияне не доверяют предоставлению биометрических данных: 12% уже получали такие предложения, но только треть из них согласилась на это.