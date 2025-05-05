Большинство россиян поддержали разработку цифровых переводчиков жестовой речи

Большинство россиян считают, что IT-компании должны активнее адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», такую позицию поддерживают 61% опрошенных. Эксперты подчёркивают, что цифровая доступность это важная часть инклюзивного общества, где каждый может пользоваться современными технологиями наравне с другими.

Почти половина респондентов уверены, что IT-специалистам стоит сосредоточиться на создании технологий, которые помогают людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни. В числе предложений — разработка переводчиков, жестового языка и других вспомогательных решений. Более 30% россиян считают важным использовать большие данные для создания доступных цифровых сервисов, а около 40% отмечают необходимость борьбы с предвзятостью алгоритмов искусственного интеллекта.

Эксперты также подчёркивают роль IT-компаний в просвещении общества и создании рабочих мест для людей с инвалидностью. Поддержка инклюзивности требует не только новых технологий, но и смены подхода к их разработке. Около трети опрошенных считают, что образовательные проекты IT-организаций могут значительно повысить осведомлённость о значении доступных технологий и стимулировать их развитие.