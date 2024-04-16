Большинство россиян положительно относятся к «технологиям будущего»

Большинство россиян (90%) хорошо отзываются о технологиях будущего, таких как искусственный интеллект (ИИ), роботы и биоинженерия. Половина из них думает, что такие технологии могут улучшить жизнь людей. Эти выводы сделаны на основе опроса, проведённого ВЦИОМ.

Изучая ассоциации россиян с «технологиями будущего», исследователи установили, что для 29% из них это связано с ИИ и смежными технологиями, а для 26% — с роботизацией и автоматизацией. Остальные технологии, такие как медицинская и биоинженерная (24%) и транспортная (20%), также вызывают интерес.

Однако лишь 29% россиян считают, что новые технологии доступны широким массам, в то время как 33% считают, что они доступны только небольшой части населения. Только 3% респондентов считают, что эти технологии доступны всем.