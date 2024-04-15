Исследование, проведённое компанией «Ситилинк» и брендом GMNG, показало, что большинство россиян предпочитают играть на ПК. Почти 60% опрошенных выбирают компьютер для гейминга, в то время как ультрабуки или офисные ноутбуки используют лишь 22%, а игровые ноутбуки — 18%.

Более половины опрошенных предпочитают играть в выходные, а остальные — в будни. Многие играют менее часа в день, но есть и те, кто тратит на игры до 6 часов. Однако лишь 3% могут уделить хобби много времени.

По жанрам стратегии и шутеры оказались самыми популярными. Большинство играют в одиночку, меньше трети предпочитают онлайн-игры, и лишь 12% играют с друзьями. Многие испытывают поддержку со стороны близких, но также сталкиваются с осуждением своего увлечения.