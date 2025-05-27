Большинство россиян верят в непредвзятость ИИ в выборе персонала

Искусственный интеллект вызывает у россиян противоречивые эмоции в сфере подбора персонала, показало исследование HR-платформы «Юнион» и сервиса «Зарплата.ру». Каждый восьмой опрошенный категорически против его использования, тогда как почти половина респондентов считает, что ИИ может быть полезным вспомогательным инструментом, если решения останутся за человеком. Полностью автоматизированный процесс найма без участия человека одобряют только 15% участников исследования.

Среди преимуществ ИИ респонденты выделили его объективность: 87% уверены, что алгоритмы способны работать непредвзято при правильной настройке. Кроме того, почти половина опрошенных отметила, что искусственный интеллект меньше подвержен эмоциям и стереотипам, чем люди, что минимизирует субъективность в оценке кандидатов. Другие плюсы технологии — быстрая обработка заявок, оперативная обратная связь и снижение стресса. Например, 75% россиян готовы общаться с чат-ботом на этапе первичного собеседования.

Однако опасения тоже остаются. Более половины респондентов сомневаются в способности ИИ учитывать уникальные навыки и индивидуальные особенности кандидатов. Каждый второй боится некорректной оценки из-за технических сбоев, а 40% отмечают риск предвзятости, если система обучена на ошибочных данных. На практике россияне чаще всего сталкиваются с такими ИИ-инструментами, как онлайн-тесты, чат-боты и видеоинтервью с анализом эмоций.