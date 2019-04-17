Большинство сервисов Яндекса обвалилось от технологий «автономного» рунета

Вчера Госдума окончательно приняла так называемый закон об «автономном» или «суверенном» рунете. Яндексу предоставился случай опробовать соответствующую технологию и компания пришла к неутешительным выводам. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на директора по развитию сетевой инфраструктуры Яндекса Алексея Соколова.

Дело в том, что в середине марта произошла сетевая атака на Яндекс и компании пришлось использовать так называемую технологию DPI, глубокой фильтрации трафика. Новый закон предусматривает массовое внедрение таких систем. Технология имеет свои недостатки и может приводить к нарушению работы сервисов.

На конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» Соколов заявил журналистам: «У нас пару недель назад невольно произошли некие «учения», когда по причинам, связанным с блокировками Роскомнадзора, трафик пошел через существующие сейчас у операторов системы DPI. После этого большинство сервисов обвалилось, пользователи испытывали дикие трудности, и, соответственно, что это такое — пропускать трафик через DPI — мы на своей шкуре уже испытали».

Закон должен вступит в силу 1 ноября 2019 года. А с 1 января 2021 года операторы должны будут начать пользоваться только национальной доменной зоной.

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. На реализацию закона из бюджета в ближайшие три года будет выделено 1,8 миллиардов рублей.