Большинство сотрудников Google будут работать из дома до середины лета 2021 года
Стоит отметить, что момента объявления пандемии 11 марта 2020 года, множество технологических компаний перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, но до сих пор ни одна из них не заявляла о долгосрочных планах по продлению подобного опыта. Таким образом, Google стала первой компанией, открыто заговорившей об этом, что может стать ярким примером и для прочих технологических гигантов.
При этом, стоит отметить, что руководство поискового гиганта отмечает, что новые даты выхода в офис появились не только из-за боязни распространения вируса. Они, как оказалось, также основаны и на введение в США не совсем стандартного режима возвращения в учебные заведения в сентябре. В связи с этим, компания хочет, чтобы ее сотрудники с детьми и студенты могли максимально комфортно войти в новый режим.