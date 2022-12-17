Большинство «за»: Илон Маск вернёт в Twitter заблокированных журналистов

Маск задавал вопросы о том, как считают подписчики, нужно разблокировать аккаунты журналистов «немедленно», «завтра», «через неделю» или «через более долгий срок». Но потом изменил структуру опроса, уточнив, что задавал слишком много вопросов. В итоге осталось два варианта: немедленно» и «через неделю».

Среди тех, кто принял участие в опросе, 58,7% проголосовали за немедленную разблокировку журналистов, в том числе и создателя бота @ElonJet, распространявшего открытые данные о местоположении самолёта Илона Маска.

«Люди высказались. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моём местоположении, будет прекращена сейчас», — сообщил Маск в своём аккаунте в Twitter.