Большой брат следит за тобой: Торговая комиссия США решила заблокировать сделку между Activision и Microsoft

Большой брат следит за тобой: Торговая комиссия США решила заблокировать сделку между Activision и MicrosoftДля защиты конкуренции
Федеральная торговая комиссия США (FTC) снова обратилась в суд за блокировкой сделки по приобретению корпорацией Microsoft разработчика игр Activision Blizzard. Стоимость сделки оценивается в $75 млрд. Уточняется, что Торговая комиссия запросила у суда временный запретительный приказ, препятствующий заключению сделки во время рассмотрения дела.
Это второй процесс по блокировке этой сделки. В FTC уверены, что если Microsoft поглотит Activision, это снизит конкуренцию в игровой индустрии: корпорация получит «возможность и повышенный стимул удерживать или ухудшать контент Activision таким образом, чтобы существенно снизить конкуренцию».
В Microsoft прокомментировали решение комиссии и высказали удовлетворение происходящим, так как это позволит рассмотреть сделку в федеральном суде.
«Microsoft и Activision Blizzard в прошлом заявляли, что не могут завершить сделку из-за антимонопольных проверок сделки в других юрисдикциях. Однако Microsoft и Activision не предоставили гарантий того, что они сохранят эту позицию. В свете этого, а также публичных сообщений о том, что Microsoft и Activision Blizzard рассматривают возможность скорого закрытия сделки, мы подали ходатайство о временном запретительном судебном приказе, чтобы предотвратить закрытие сделки на время проведения проверки», — сказано в сообщении FTC.