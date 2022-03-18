Большой каприз: туристическая ракета Джефа Безоса не полетит в космос из-за отказа одного из туристов

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Большой каприз: туристическая ракета Джефа Безоса не полетит в космос из-за отказа одного из туристовПолёт отложили
Компания Blue Origin Джефа Безоса сообщила, что запланированный на 23 марта 20-й пилотируемый полёт перенесён на 29 марта из-за отказа одного из пассажиров — известного в США сатирика Пита Дэвидсона.
Также сказано, что компанию ему должны были составить пятеро предпринимателей. О новом члене экипажа будет объвлено позднее. Стоимость полёта не разглашается.
«Полёт New Shepard перенесен на вторник, 29 марта. Пит Дэвидсон не сможет присоединиться к нашей 20-й по счёту миссии. Мы объявим о шестом члене экипажа в ближайшее время», — сказано в заявлении.