Большой каприз: туристическая ракета Джефа Безоса не полетит в космос из-за отказа одного из туристов

Также сказано, что компанию ему должны были составить пятеро предпринимателей. О новом члене экипажа будет объвлено позднее. Стоимость полёта не разглашается.

«Полёт New Shepard перенесен на вторник, 29 марта. Пит Дэвидсон не сможет присоединиться к нашей 20-й по счёту миссии. Мы объявим о шестом члене экипажа в ближайшее время», — сказано в заявлении.