Большой живот назвали предвестником преждевременной смерти

Для этого специалисты изучили 72 научные работы, в которых исследователи выявляли связь между уровнем преждевременной смертности и различными факторами, в том числе и центральным ожирением, отличительной особенностью которого является избыток жировых отложений в районе живота. В общей сложности охват научных работ составлял около 2,5 млн человек.

В итоге специалисты сумели выявить J-образную зависимость между риском преждевременной смерти у людей, окружностью талии и отношением размеров талии к росту. На основе полученных данных, ученые заявили о том, что показатели центрального ожирения можно назвать своеобразными предвестниками преждевременной смерти.