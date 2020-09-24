Наука и технологии
Сегодня 21:08
Большой живот назвали предвестником преждевременной смерти
И дали этому научное обоснование
В сети появилась информация о свежем исследовании международной группы ученых из Канады и Ирана, результаты которой указывают на то, что большой живот является предвестником преждевременной смерти.
Для этого специалисты изучили 72 научные работы, в которых исследователи выявляли связь между уровнем преждевременной смертности и различными факторами, в том числе и центральным ожирением, отличительной особенностью которого является избыток жировых отложений в районе живота. В общей сложности охват научных работ составлял около 2,5 млн человек.
В итоге специалисты сумели выявить J-образную зависимость между риском преждевременной смерти у людей, окружностью талии и отношением размеров талии к росту. На основе полученных данных, ученые заявили о том, что показатели центрального ожирения можно назвать своеобразными предвестниками преждевременной смерти.