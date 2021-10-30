«Болванка» мечты: создан компакт-диск с объёмом 500 ТБ

Учёные сообщили, что такой диск может хранить данные 14 млрд лет — больше, чем существует Вселенная, которой 13,8 млрд лет. Новый метод 5D-записи заключается в проведении на кварцевом стекле лазерных микроимпульсов, напоминающих взрывы поверхности. Благодаря им повышается плотность записи за счёт создания на поверхности диска «пяти измерений». В данном случае учёным удалось записать 500 ТБ.

Предложенный метод создаёт на поверхности дисков «пять измерений»: лазерные импульсы при записи диска создают в нём объёмные микрокристаллы различной формы; объём каждого микрокристалла, а также сила и поляризация светового импульса, который возвращается от него при считывании, и дают эти «пять измерений», в которых можно закодировать данные.

Это не первый эксперимент с такими дисками, но ранее скорость записи составляла 12 Кб. Чтобы записать на кварцевый диск данные объёмом с DVD — 4,7 ГБ — требовалось больше месяца, что делало использование «пятимерных» дисков бессмысленным. Новый метод позволяет увеличить скорость записи в 150 раз до 225 килобайт в секунду, а при использовании лазера с частотой 40 МГц — до нескольких мегабайт в секунду. Это делает такие диски практичными.

По словам учёных, такие диски нужны библиотекам, музеям, архивным службам, государственным организациям, частным компаниям и вообще всем пользователям, заинтересованным в долгом и надёжном хранении важной информации.