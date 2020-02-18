Бомбардировку силами российского истребителя Су-35С сняли на видео от первого лица

Так, в ролике показаны учения, проходившие в Воронежской и Тверской областях, а в качестве истребителей на них использовались российские Су-35С поколения 4++ и самолеты Миг-31. Что интересно, по словам организаторов военного мероприятия, взлеты с аэродромов производились с интервалами в одну минуту. Также летчики, в рамках учений, разумеется, уничтожили цели, имитировавшие зенитно-ракетные комплексы и колонну танков на марше.

Напомним, что Су-35 — это многоцелевой российский истребитель поколения 4++. Разработкой устройства занимались специалисты ОКБ Сухого, причем начался весь проект в далеком 2008 году.