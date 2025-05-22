Бонусы $2 млн, личные звонки от Маска: в США началась битва за ИИ-таланты

С тех пор, как в 2022 году появился ChatGPT, компании вроде OpenAI, Google и xAI соревнуются не только в разработке моделей, но и в переманивании уникальных индивидуальных специалистов — IC (individual contributors) — способных перевернуть ход всей гонки.

Им сулят бонусы до $2 млн, акционные пакеты на десятки миллионов и даже личные звонки от Илона Маска. Некоторые получают приглашения поиграть в покер с Сэмом Альтманом или пообедать с Сергеем Брином.

Но не всех можно купить — для части ученых важнее, чтобы компания вкладывалась в их идеи и давала доступ к вычислительным ресурсам.

Рынок крайне узкий: по разным оценкам, в мире всего от нескольких десятков до тысячи таких «10 000× инженеров», как их называют в индустрии.

ИИ становится новой гонкой вооружений, где ценится не только железо, но и мозги.