Борьба продолжается: Артемий Лебедев создал ещё один YouTube-канал со своими двойниками, созданными нейросетью

Борьба продолжается: Артемий Лебедев создал ещё один YouTube-канал со своими двойниками, созданными нейросетьюДля обхода блокировок на видеохостинге
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев создал четвёртый канал на видеохостинге YouTube, но чтобы не попасть в очередной раз под блокировку, вместо него в кадре предстают «двойники» — образы Лебедева, созданные генеративной нейросетью.
Фото: Артемий Лебедев
Поможет ли такой манёвр, покажет время. При этом ролик стандартен в отношении обзора новостной повестки, разница только в появлении вместо настоящего Лебедева сгенерированного «двойника»: когда дизайнер рассказывает о поездке с детьми, вместо него в кадре предстаёт «образ» и т.п.
Дизайнер никак не оценил видео, но пользователи отреагировали множеством комментариев. В частности: «Наблюдать борьбу Артемия и YouTube — это отдельный вид удовольствия», — заметил один из комментаторов. При этом люди всё-таки хотели бы видеть «оригинального» Артемия Лебедева: «Артемий, без вашего прекрасного лица очень грустно и немного кринжово», — заключил один пользователей.
На момент написания новости на YouTube видео уже недоступно.