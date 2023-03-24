Борьба продолжается: Артемий Лебедев создал ещё один YouTube-канал со своими двойниками, созданными нейросетью

Поможет ли такой манёвр, покажет время. При этом ролик стандартен в отношении обзора новостной повестки, разница только в появлении вместо настоящего Лебедева сгенерированного «двойника»: когда дизайнер рассказывает о поездке с детьми, вместо него в кадре предстаёт «образ» и т.п.

Дизайнер никак не оценил видео, но пользователи отреагировали множеством комментариев. В частности: «Наблюдать борьбу Артемия и YouTube — это отдельный вид удовольствия», — заметил один из комментаторов. При этом люди всё-таки хотели бы видеть «оригинального» Артемия Лебедева: «Артемий, без вашего прекрасного лица очень грустно и немного кринжово», — заключил один пользователей.

На момент написания новости на YouTube видео уже недоступно.